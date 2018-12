Maxi schianto in autostrada, nove feriti. Soccorsi anche due bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono nove le persone ferite, tra le quali due bambini, ricoverate all'ospedale di Avezzano in seguito all'incidente avvenuto al km 61 dell'autostrada A24, direzione Teramo, fra Tagliacozzo e ilbivio A24/A25 Torano-Pescara, nel quale sono rimaste coinvolte tre auto. I feriti sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del fuoco di Avezzano e subito trasportati in pronto soccorsodagli operatori del 118. Continuano gli accertamenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il traffico ha subito rallentamenti; la coda, informa Strada deiParchi, è in progressivo smaltimento.