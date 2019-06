© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia sull'autostrada vicino a Roma . Una persona ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale sull'A1 tra due auto e un mezzo pesante. Lo rende noto Autostrade, aggiungendo che sulla diramazione di Roma Sud è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con il Gra e Torrenova in direzione della A1 Milano-Napoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano.Al momento si registrano due chilometri di coda delle auto che defluiscono, su una corsia, all'interno del tratto che è stato temporaneamente chiuso. Agli utenti che dal G.R.A sono diretti verso la A1 Milano-Napoli si consiglia di seguire per la A24 Roma-L'Aquila in direzione L'Aquila tramite cui raggiungere la A1. A coloro che dal Gra sono diretti verso Monteporzio Catone o San Cesareo si consiglia di utilizzare la SS6 Via Casilina.