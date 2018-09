Lo scontro è accaduto all'uscita dalle scuole, in un momento di grande traffico e in una zona particolarmente frequentata. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.



Sono due gli studenti rimasti feriti in maniera grave nell'incidente: un sedicenne ha riportato gravi ferite alle gambe ed è stato trasferito con l'elisoccorso del 118 al San Gerardo di Monza, mentre un quattordicenne è stato portato con un secondo elicottero del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con una emorragia interna.



Entrambi sono gravi. Il terzo studente, pure di 14 anni, non è invece grave: è stato portato in ambulanza all'ospedale di Alzano Lombardo. Al vaglio della Polizia locale e dei carabinieri la dinamica dell'incidente.

«È arrivato il pullman...». Dice una ragazzina. Poi un rumore sordo. È a qual punto che i ragazzi cominciano ad urlare. Uno studente diè morto nello scontro fra due autobus a, in provincia di Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due bus non sarebbe riuscito a frenare e si sarebbe schiantato nell'altro mentre caricava i passeggeri nel piazzale della stazione.