Pescara, maxi incidente con 4 auto, due ribaltate: il bilancio

Alle ore 01.00 circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta sulla variante SS16 altezza uscita via Tirino direzione nord per un incidente stradale che ha coinvolto 4 autovetture di cui due ribaltate.

All'arrivo della squadra le persone erano uscite da sole dagli abitacoli delle vetture,quindi si provvedeva alla messa in sicurezza delle auto coinvolte, sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 per le cure dei feriti e una pattuglia della Polizia stradale per i rilievi, la corsia è restata chiusa per il tempo necessario alla rimozione dei veicoli.