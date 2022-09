L'auto prende fuoco dopo l'incidente, Patrick resta bloccato e muore tra le fiamme a 20 anni. Deceduto anche un motociclista

Un incidente terribile, due vite spezzate. Quella di Patrick Amort, 20 anni, e quella di Jozef Mohoric, 49enne di Laives (Bolzano). Lo scontro tra auto e moto è avvenuto domenica pomeriggio. Il primo, alla guida di una Fiat Panda, è rimasto incastrato in auto ed è morto tragicamente tra le fiamme che sono divampate dopo l'impatto. Il secondo, alla guida della sua moto Aprilia Tuono, è stato sbalzato dalla sella ed è deceduto sul colpo.

Catania, esplosione in fabbrica di fuochi d'artificio: muore a 62 anni il titolare Antonino Vaccalluzzo

Patrick Amort morto tra le fiamme

L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio, intorno alle 14.30, sulla strada statale 612 all'altezza del bivio per Grumes, in Val di Cembra. La dinamica esatta è ancora da accertare, ma ciò che è certo è l'impatto violentissimo tra i due mezzi, che non ha lasciato scampo a Patrick e Jozef. Quest'ultimo aveva deciso di trascorrere il giorno libero facendo una passeggiata in moto ed è morto sul colpo, sbalzato sull'asfalto per decine di metri. Patrick, appena 20 anni, è rimasto bloccato tra le lamiere dell'auto ed è stato avvolto tra le fiamme, che l'hanno portato a una morte straziante.

«Ci stringiamo in questo momento terribile alla famiglia di Patrick. Siamo senza parole, una tragedia», dice Matteo Paolazzi, sindaco di Altavalle, città dove il giovane è cresciuto. Sull’asfalto c'erano evidenti segni di slittamento, segno che probabilmente i due conducenti hanno cerato disperatamente di evitare la collisione prima dell'incidente. Inutili i soccorsi. Attivato anche l'elisoccorso, ma non c'è stato nulla da fare.