© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente in via Quirino Maiorana 51, al Portuense. Quattro giovani sono rimasti feriti: tre di loro sono stati trasportati al S.Camillo in codice rosso. L'altro ragazzo coinvolto nello schianto è stato trasportato in codice giallo al S.Eugenio. Per i rilievi sono state necessarie quttro pattuglie. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'incidente.