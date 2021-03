Una ragazza è morta in mattinata a Roma, all'incrocio tra via di Salone e via Andrea Noale, periferia est della Capitale. La giovane ha perso la vita in un incidente frontale tra l'auto sulla quale viaggiava con altre tre persone (i componenti del suo nucleo familiare, una famiglia rom) e una volante della polizia stradale, che a sua volta inseguiva una macchina con a bordo alcuni rapinatori di una tabaccheria della zona di Tivoli. La ragazza che ha perso la vita aveva solo 15 anni. Un uomo dell'auto colpita è in condizioni gravi. Sono stati ricoverati anche due poliziotti. La vettura utilizzata dai ladri è stata ritrovata abbandonata sull'autostrada A24. Caccia all'uomo in tutta la provincia di Roma.

Ultimo aggiornamento: 16:01

