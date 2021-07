Incidente ad Arezzo, auto sbatte contro muretto e finisce in un fosso: morti marito e moglie

Un terribile incidente stradale è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina a Bucine, un piccolo comune della provincia di Arezzo in Toscana. In via di Piana un'automobile è andata a sbattere contro un muretto finendo in un fosso. Le vittime, un uomo di 87 anni ed una donna di 70 anni, una coppia residente a Bucine, sono deceduti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi sanitari del 118 e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il conducente del mezzo abbia perso il controllo del volante a causa dell'elevata velocità. Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari dell'Arma.

