Roma, incidente sull'Appia: moto in fiamme dopo scontro con auto. Un morto e un ferito grave

Un morto e un ferito grave. È il bilancio del grave incidente avvenuto nella notte a Roma, all'altezza del civico 1255. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 50 anni, con dietro come passeggera una donna, di 47, entrambi romani, avrebbe perso il controllo del mezzo. La moto, dopo l'impatto, è stata avvolta completamente dalle fiamme. Il centauro è stato trasportato in codice rosso al policlinico di Tor Vergata, mentre per la donna è stato costatato il decesso. Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto è arrivata la squadra 15/A del distaccamento di Marino, che ha dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo.

L'INCIDENTE

Arrivato al pronto socorso, il paziente è stato consegnato ai medici, che l'hanno sottoposto alle cure necessarie. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi. Presenti per gli accertamenti di loro competenza le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto, per verificare eventuali responsabilità a carico dei due condiucenti. La salma della persona che non ce l'ha fatta è stata trasferita in obitorio.