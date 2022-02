Incidente tra auto e ambulanza, morti il paziente a bordo del mezzo di soccorso e l'autista della vettura

Incidente tra auto e ambulanza: sono due le persone morte nel scontro frontale avvenuto sulla strada statale in prossimità dello svincolo di Butera (Caltanissetta). Lo rende noto l'Anas. A perdere la vita sono stati il paziente che era nell'ambulanza dell'Asp nissena e stava per essere trasportato dall'ospedale Vittorio Sant'Elia di Caltanissetta all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, e la persona che era nell'auto.

Feriti in modo grave medico e infermiere

Un infermiere che era a bordo dell'ambulanza è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Elia in elisoccorso, mentre un medico è stato condotto in codice rosso per un trauma al torace all'ospedale di Gela.