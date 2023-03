Incidente ad Afragola, auto contro il muro: morti Claudio De Rosa e Ferdinando Iaquino (17 e 22 anni). Grave un amico

Questa notte ad Afragola (Napoli) un incidente mortale ha spezzato la vita di due giovani ragazzi: Claudio De Rosa di 17 anni e Ferdinando Iaquino, 22 anni. Una terza persona, un amico 20enne che viaggiava con loro, è ricoverato in ospedale e versa in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, questa notte intorno all'una, la Peugeot 207 su cui viaggiavano i tre amici ha sbandato e si è schiantata contro un muro in via San Marco, all'altezza del civico 195. Tempestivi i soccorsi che purtroppo nulla hanno potuto per Claudio De Rosa che è morto sul colpo.

Ferdinando Iaquino è invece stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, ma è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite riportate nello schianto. L'amico che si trovava in auto con loro è invece stato trasportato alla clinica Villa dei Fiori di Acerra; il giovane è stato poi trasferito al Cardarelli a causa di una emorragia cerebrale: sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato di Afragola per far luce sulla dinamica ancora poco chiara.