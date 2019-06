Dramma sull'A 21, mamma e papà muoiono in incidente: bimbo di 6 mesi trovato salvo nell'auto

La sua mamma e il suo papà sono morti in un tragico incidente sull'A21. Lui - un piccolo bimbo di 6 mesi - si è salvato. L'hanno trovato dentro l'auto in cui viaggiava con i suoi genitori legato al seggiolino in lacrime.L'auto a bordo della quale viaggiavano con il rimorchio di un tir si è schiantata lungo l'autostrada A21, nel tratto tra tratto Casteggio e Voghera, nel Pavese. Lo riferisce il 118 secondo il quale l'uomo e la donna sono morti sul colpo mentre il bimbo si è salvato. È stato trovato legato al seggiolino ed è stato trasportato apparentemente illeso all'Ospedale Niguarda di Milano con l'elisoccorso.