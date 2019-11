Incidente sulla A21, tir precipita dal viadotto e finisce in un deposito di bus: gravissimo il conducente

Incidente sulla A21 dove un tir è uscito di strada e, dopo aver sfondato il guardrail sul margine destro della carreggiata, è precipitato da un viadotto, finendo, dopo un volo di diversi metri, in un deposito di autobus . Il conducente, un ungherese, è stato estratto dai vigili del fuoco dopo più di due ore di lavoro in mezzo alle lamiere della cabina distrutta. L'uomo è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Piacenza . Ancora da chiarire le cause dell'incidente.