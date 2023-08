Incidente sull'A1 tra Anagni e Colleferro, sette auto coinvolte: 8 chilometri di coda. Cosa è successo

Rimangono ancora code a tratti in direzione di Napoli ma è stato risolto l'incidente avvenuto sull'autostrada A1 Milano Napoli nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso Napoli che ha visto coinvolte sette autovetture.

Alle ore 7 circa sull'autostrada A1 Milano Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso Napoli è avvenuto un incidente all'altezza del Km 594 che ha visto coinvolte sette vetture. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 5 tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Il traffico attualmente transita su due corsie e si registrano 8 km di coda in direzione di Napoli secondo quanto riferisce Autostrade.

Agli utenti diretti verso Napoli Autostrade consiglia di uscire a San Cesareo sulla diramazione di Roma sud, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Anagni.

🔄 AGGIORNAMENTO

A1 MILANO-NAPOLI ➡️ Napoli

CODA di 4 km per incidente tra Frosinone e Pontecorvo dal km 639

Entrata consigliata verso Napoli: Pontecorvo

Uscita consigliata provenendo da Roma: Frosinone https://t.co/2UpvLbW7iA

— My Way di Autostrade per l’Italia (@MyWayASPI) August 12, 2023