Tragico incidente nella notte sul raccordo autostradale della A1 a Magione, in località Torricella, in provincia di Perugia, dove hanno perso la vita tre ragazzi. Sul posto sono intervenuti intorno alle 6 di stamattina i vigili del fuoco e le operazioni sono ancora in corso.

Terremoto a Catania di magnitudo 4: la scossa avvertita a 7 km dalla città