A1, doppio incidente: si schiantano anche i soccorritori in ambulanza. Ferite 9 persone (anche un bambino)

Un'ambulanza e un'automedica sono rimaste coinvolte in un doppio incidente stradale, avvenuto poco prima delle 21, sull'autostrada del Sole A1 all'altezza di Borghetto Lodigiano. Un primo scontro frontale tra un suv Audi Q7 e un Bmw si è verificato all'altezza di uno scambio di carreggiata per lavori, all'altezza del chilometro 33. Il secondo incidente è consistito nel tamponamento della prima automedica inviata sul posto per soccorrere i feriti da parte dell'ambulanza al seguito. Coinvolte nove persone in tutto.

La centrale operativa dell'Areu di Pavia ha inviato due elicotteri, da Como e da Brescia, tra i feriti c'è anche un bambino di sei anni. L'Autostrada del Sole è chiusa tra Casale e Lodi, in entrambe le direzioni, con deviazione di tutto il traffico sulla viabilità ordinaria. I sanitari non risultano in gravi condizioni di salute. Otto i coinvolti in totale.