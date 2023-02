Il buio, forse un colpo di sonno, un'auto che sbanda e viene violentemente urtata da tre veicoli. Terrore in autostrada all'alba di ieri. Un groviglio di lamiere, 4 mezzi coinvolti e 5 feriti, tra cui una donna in condizioni gravissime. È il bilancio del tragico scontro avvenuto sull'autostrada del Sole A1 a Colleferro, all'altezza del chilometro 597. Un incidente che riporta l'attenzione su alcune criticità di quel tratto stradale, come evidenziato dai vigili del fuoco, rimasti impegnati sul posto per ore per mettere in sicurezza i feriti. La conducente di una Toyota Yaris, 41 anni, originaria della Lombardia, è quella che è avuto la peggio ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone: è tuttora in prognosi riservata per trauma cranico, toracico e gravi lesioni su tutto il corpo. Meno preoccupanti le condizioni delle 4 persone finite al pronto soccorso di Colleferro. Nello scontro è rimasto ferito il conducente di una Peugeot 508 - un 50enne di Narni - e un romeno residente a Roma alla guida di uno dei furgoncini coinvolti.

L'ALLARME

I due guidatori, insieme con gli occupanti di un pulmino, sono stati portati al pronto soccorso di Colleferro e uno di loro è stato dimesso dopo poco. A estrarre dalle lamiere i feriti sono stati i vigili del fuoco che sono riusciti a recuperare guidatori e occupanti dei veicoli e ad affidarli ai sanitari del 118. «Siamo arrivati intorno alle 4 - dice un vigile del fuoco della squadra 16/A del comando di Colleferro, giunta sul posto insieme con 4 ambulanze del 118 un inferno, con due furgoni coinvolti, quando abbiamo tirato fuori la donna dall'abitacolo abbiamo constatato che, nonostante la gravità delle sue condizioni era comunque cosciente, ma il volto era completamente tumefatto per le ferite». Sul tratto autostradale si sono formate code di 3 chilometri, che sono state fatte defluire sulla corsia di emergenza da una pattuglia della polizia stradale di Frosinone. Ancora in corso gli accertamenti sull'esatta dinamica dell'incidente, ma i primi rilievi effettuati dalla polizia hanno portato a supporre che la Yaris abbia sbandato e sia stata tamponata dagli altri 3 mezzi. Dal comando dei vigili del fuoco di Roma si sottolinea come il tratto dove ieri si è verificato l'incidente sia stato in due mesi teatro di altri incidenti vari. «Dall'inizio del 2023 fa sapere Riccardo Ciofi, vigile del fuoco in servizio presso la sede della Capitale e sindacalista della Cisl la squadra dei colleghi di Colleferro ha già affrontato 15 incidenti proprio nello stesso punto dove ieri si sono scontrati i 4 veicoli». Un'incidenza da non sottovalutare. «Si pone un problema non trascurabile soprattutto di notte - aggiunge il rappresentante sindacale che ritiene opportuno prendere provvedimenti concreti - quando l'attenzione alla guida per svariati fattori, tra i quali sicuramente quello soggettivo della stanchezza del conducente, viene meno. Certamente, alla luce del numero di interventi, la questione si presta ad essere affrontata in termini di una maggiore sicurezza stradale».