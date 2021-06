Incidente in A1, autocisterna va in fiamme: morti due camionisti. Autostrada chiusa fra Piacenza e Fiorenzuola, 10 km di coda

Due persone sono morte in un incidente sull'autostrada A1, tra Piacenza e Fiorenzuola, in cui sono stati coinvolti un'auto, un camion e un'autocisterna. Quest'ultima si è parzialmente incendiata e per questo una colonna di fumo nero si è levata dalla zona. Sul posto ci sono i vigili del fuoco. L'autostrada A1 è ora chiusa tra Piacenza Sud e Fiorenzuola per l'incidente al km 67 in direzione Milano. Si sono formate code e rallentamenti. Si segnalano 7 km di coda all'uscita obbligatoria di Fiorenzuola in direzione di Milano e 9 km di coda all'uscita di Piacenza Sud in direzione di Bologna.



Incidente in A1, morti i due camionisti

Le due vittime dell'incidente stradale sull'A1, nel territorio comunale di Cadeo (Piacenza), sono gli autisti di un tir e di un'autocisterna, coinvolti in un violento tamponamento a catena con un'auto. A bordo della vettura c'erano due donne tedesche che sono riuscite a scendere in tempo dopo lo schianto e a scappare mettendosi in salvo prima che i mezzi prendessero fuoco. I due camionisti sono morti prima dell'arrivo sul posto dei vigili del fuoco e del 118.

Chiuso il tratto di A1 Milano-Napoli tra Piacenza Sud e Fiorenzuola in entrambe le direzioni per un incidente al km 67 che ha visto coinvolti un'autovettura e due mezzi pesanti. Per conoscere i dettagli ed i percorsi alternativi consulta il sito: https://t.co/7AdZ0AXFkt — My Way di Autostrade per l’Italia (@MyWayASPI) June 22, 2021

Traffico deviato

Per le brevi percorrenze si consiglia di uscire a Piacenza Sud, percorrere la strada statale 9 Via Emilia con rientro a Fiorenzuola in direzione di Bologna, percorso inverso per chi viaggia verso Milano. Il traffico in direzione Milano verrà deviato sulla A21 Torino-Piacenza, seguire verso Brescia e prendere poi la A4 Torino-Trieste in direzione di Milano. In alternativa per chi dalla A14 Bologna-Taranto è diretto verso Milano si consiglia di prendere la A13 Bologna-Padova in direzione nord e poi la A4 Torino-Trieste in direzione di Milano. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A22 del Brennero e la A4 Torino-Trieste. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.