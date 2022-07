Incidente oggi sull'A14 a Bologna, coinvolta una cisterna: code per 11 km

Incidente sull'autostrada A14 Bologna-Taranto. È accaduto intorno alle 4.30 della scorsa notte e ha coinvolto una cisterna all'altezza del chilometro 16. Il tratto tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro che è stato temporaneamente chiuso al traffico. Per lo stesso motivo, informa Autostrade, sulla A13 Bologna-Padova è stato temporaneamente chiuso il bivio con la A14 per le provenienze da Padova in direzione Ancona. Almeno 11 i chilometri di coda che si registrano tra il bivio con la A1 Milano-Napoli e Bologna Fiera verso Ancona per l'uscita obbligatoria a Bologna Fiera. Sono al lavoro vigili del fuoco, soccorsi sanitari e meccanici, Polizia stradale e personale della Direzione 3ø Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. A cascata code su tutto lo snodo. Autostrade consiglia percorsi alternativi.

È stato riaperto poco prima delle 8.30 il tratto della A14 tra il bivio con la A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro in direzione Ancona. L'incidente è stato risolto. Il traffico viaggia su tutte le corsie disponibili e, anche in relazione agli elevati volumi di traffico diretto verso le località turistiche, si registrano 11 chilometri di coda in diminuzione tra il bivio con la A1 Milano-Napoli ed il bivio con la A13 Bologna-Padova verso Ancona.

