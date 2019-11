Francia, crolla ponte a Tolosa, muore una 15enne, 9 feriti: «Camion troppo pesante»



Trentadue persone sono rimaste intossicate nell' incendio avvenuto questa mattina intorno alle 10 nel tratto autostradale tra Spotorno e Savona , di competenza di Autostrade dei Fiori. Per cause ancora da chiarire i tir ha preso fuoco all'interno della galleria Fornaci: il denso fumo nero ha invaso la galleria intossicando gli automobilisti rimasti intrappolati all'interno.Alla fine 32 persone sono state portate negli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure. Molte di loro erano a bordo di un autobus che si trovava subito dietro il Tir. Il conducente del mezzo pesante è uscito indenne dal rogo. Sul posto diverse ambulanze e i vigili del fuoco, che sono riusciti non senza difficoltà a domare le fiamme. Il tratto di autostrada è chiuso con uscite obbligatorie a Savona e Pietra Ligure.

#19novembre 10:45, #incendio di un mezzo pesante in una galleria sulla #A10, all’altezza di Spotorno (SV) in direzione di Genova: evacuate alcune persone dalle autovetture. Al momento non sono segnalate persone coinvolte. Intervento in corso dei #vigilidelfuoco pic.twitter.com/qe8bNi2ou6 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 19, 2019

Sul posto diverse ambulanze e i vigili del fuoco, che sono riusciti non senza difficoltà a domare le fiamme. Il tratto di autostrada è chiuso con uscite obbligatorie a Savona e Pietra Ligure. Ai veicoli leggeri provenienti da Genova e diretti verso Ventimiglia, si consiglia di uscire a Savona e percorrere la viabilità ordinaria verso Spotorno dove rientrare in A10 in direzione Ventimiglia. Ai mezzi pesanti si consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona, in direzione Torino per poi proseguire per il Frejus. Per le lunghe percorrenze sia ai veicoli leggeri che ai pesanti, se provenienti da Genova o da Milano e diretti a Ventimiglia per raggiungere la Francia, si consiglia di percorrere la A26 fino all'allacciamento con la A21 e di proseguire per il Frejus.

Fiamme e paura sull' A10