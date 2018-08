© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una persona è stata investita da un autobus (linea 80) su via del Tritone. Più precisamente l’uomo, italiani, di 44 anni, stava attraversano fuori dalle strisce quando è inciampato sul marciapiede, in quel momento sulla corsia preferenziale stava passando il bus che inevitabilmente lo ha preso. Sul posto polizia, vigili urbani (Gruppo Trevi) e 118. «Sto ancora tremando - racconta una turista sotto choc - ho visto quell’uomo attraversare e poi cadere a faccia in avanti sul marciapiede in quel momento c’erano tanti autobus che arrivavano e il primo della fila non lo ha potuto evitare gli ha preso una gamba». L'autista del mezzo si è subito fermato a prestare aiuto. L'uomo è stato portato al Policlino Umberto I in codice giallo.In tanti si sono adoperati per aiutare l’uomo in attesa dei soccorsi riparandolo dal sole con un grosso ombrello. Questa tragedia riporta alla mente l’incidente su Corso Vittorio Emanuele quando una giovane ragazza, Caterina Pangrazi, è morta dopo essere stata investita da un bus turistico.