Incendio in Sardegna, 25 bambini evacuati da campo estivo: sul posto tre elicotteri e due Canadair

Un terribile incendio è divampato nel pomeriggio nelle campagne di Abbasanta, un piccolo comune italiano della provincia di Oristano in Sardegna. Le fiamme hanno costretto la Protezione civile e il Corpo forestale a procedere all'evacuazione di un centro estivo: venticinque tra bambini e ragazzi sono stati soccorsi e allontanati dalla zona. «Tutti sono stati portati in salvo», rassicura la sindaca di Abbasanta, Paola Carta, contattata dall'ANSA. L'incendio si è sviluppato in località Funta Cannas e a causa del vento e del caldo si sta propagando verso un'area collinare. Sul posto stanno operando al momento tre elicotteri della flotta regionale e due Canadair.

APPROFONDIMENTI RIETI Magliano Sabina, incendio di notte sotto il muraglione dei giardini... INCENDIO PALAZZO CARDETO L'incendio a Cardetole foto di Angelo Papa UMBRIA Incendio distrugge appartamentoevacuato palazzo a...