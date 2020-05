​Incendio al campo nomadi di via Pietralata: coinvolte 70 persone

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio, a Roma, nel campo nomadi di via di Pietralata, all'incrocio con via Roberto Bencivenga. A prendere fuoco sono stati alberi e alcune baracche. Circa 70 persone si sono messe in salvo anche grazie all'intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri. Dall'incendio si è sviluppata una densa nube di fumo, che si è spostata verso il quartiere Montesacro e la linea ferroviaria che da Roma porta a Orte/Firenze.

Ultimo aggiornamento: 18:39

