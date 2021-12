Milano, incendio in un ex Covid hotel: l'effetto "camino" dalla tromba dell'ascensore

Un incendio è scoppiato all'interno hotel Michelangelo nei pressi della stazione di Milano. L'hotel era tra quelli adibiti a Covid hotel nella prima fase dell'emergenza. Dalle prime immagini diffuse sui social, si vede un'alta colonna di fumo nero che si alza dall'albergo dismesso a pochi passi dallo scalo ferroviario, salito alla ribalta delle cronache per essere stato 'Covid Hotel'. Il rogo, secondo le prime informazioni, avrebbe colpito la tromba dell'ascensore. A quel punto si sarebbe verificato il cosiddetto effetto camino. Sul posto, dopo l'allarme dato dalle 13.45, sono accorsi i vigili del fuoco e il 118, ma l'intervento dei soccorritori non si è reso necessario. L'hotel infatti risulta disabitato e al suo interno - è stato riferito - al momento in cui le fiamme sono divampate c'erano solo otto operai, tutti usciti e incolumi. La strada, adiacente a piazza Luigi di Savoia, è stata chiusa dalla Polizia Locale.

