Latina, incendio tra le case: il fuoco minaccia tre quartieri Diretta

Tutto è cominciato poco dopo le dodici nei campi tra la Lottizzazione Cucchiarelli e il quartiere Isonzo a Latina. L'incendio divampato nei pressi di via Regione Veneto e alimentato dal vento ha puntato dritto verso la città. In pochi minuti è arrivato alle spalle del circolo Agora Fitness ed ha proseguito verso via Isonzo arrivando all'incrocio accanto al Mc Donald,'s dove le fiamme hanno attaccato i pini e si sono fatte pericolosamente vicine alle abitazioni. In quel punto molto trafficato decine di cittadini hanno tirato fuori i cellulari e trasmesso in diretta social il procedere dell'incendio. Il fuoco ha proseguito la sua corsa lambendo i palazzi di via don Sturzo.

Maxi-rogo tra le case, paura a Latina

Sono stati momenti drammatici. Il fumo ha invaso tutto il quartiere azzerando la visibilità, mentre le fiamme attaccavano tutti gli spazi verdi arrivando alle recinzioni dei palazzi. I residenti hanno cominciato a lasciare gli appartamenti, a portare via le automobili e soprattutto a dare una mano con secchi d'acqua nel tentativo di spegnere il fuoco. Chi vive al piano terra di quei palazzi ha preso il tubo dell'acqua e tentato di tenere lontane le fiamme aspettando l'arrivo dei vigili del fuoco.

I pompieri nel frattempo hanno aggredito il rogo in via Isonzo, nel punto in quel momento più a rischio, mentre la protezione civile si è portata alla fine di via Sezze dove il fuoco aveva raggiunto la recinzione del liceo Majorana. Dentro la scuola il dirigente ha provveduto a radunare i ragazzi nell'ala dell'edificio più lontana dal fuoco preparando l'evacuazione dell'istituto.

Vigili del fuoco e protezione civile in via Roccagorga a Latina

Evacuato il centro smistamento di Poste

Per colpa del vento l'incendio ha continuato a propagarsi, sia verso via Roccagorga dove nel primo pomeriggio si sono vissuti momenti drammatici. Anche lì i vigili del fuoco hanno fatto rimuivere tutte le automobili, mentre gli elicotteri dei pompieri hanno rovesciato migliaia di litri d'acqua per tenere lotano il fuoco dai palazzi. Tensione tra i residenti delle abitazioni alle spalle del mercato settimanale dove il fuoco non è ancora stato spento. Un altro focolaio ha ripreso vigore alle 14 alle spalle di via dell'Agora arrivando a lambire uno dei condomini.

La polizia locale e alcune pattuglie della polizia di Stato hanno chiuso le strade più vicine all'incendio. Il traffico ovviamente è andato in tilt. Problemi anche per il trasporto pubblico che ha dovuto effettuare percorsi alternativi.

La situazione al momento, sono le 15.30, è questa ma le fiamme non sono ancora state domate. L'incendio spinto dal vento viaggia verso il Piccarello. Anche il centro di smistamento della corrispondenza di Poste Italiane è stato fatto evacuare. Nella zona sono state spostate o rimosse tutte le auto.

Ci sono cittadini intossicati

Via Isonzo è ancora chiusa tra via dell'Agora e via Regione Veneto. Tanto traffico in via del Lido dove si sta riversando chi esce da latina diretto verso il mare e verso la Pontina. Intanto è stata chiusa anche via delle Rose, già al centro di un rogo micidiale alcuni anni fa. Dall'ospedale si ha notizia che vi sono alcuni intossicati lievi.