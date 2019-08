Sardegna, pauroso incendio tra le case: abitazioni evacuate

L'allerta resta massima in tutta l'isola, visto le temperature altissime e il forte vento che sono le condizioni purtroppo ideali per lo scoppio di incendi. Caldo africano e tanta afa con punte di 42 gradi da oggi a domenica 11 agosto in Sardegna. Lo prevedono gli esperti meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. Ma in genere in tutto il sud Italia le temperature saranno africane. Nel frattempo, la Protezione civile mantiene l'allerta arancione per alto rischio di incendi in tutto il Campidano di Cagliari e Oristano, nel Nuorese e parte del Logudoro. L'Isola subisce l'influenza dei venti sahariani e le temperature si manterranno elevate in tutta la regione, con una media di 37-38 gradi e picchi di 41-42 nelle zone centrali del Campidano. Nessun refrigerio dall'ingresso di un debole maestrale atteso solo per giovedì 8. Il caldo afoso sarà invece stemperato sulle coste da una leggera brezza.



LA DENUNCIA

Serviranno almeno 20 anni per far ricrescere le sugherete bruciate dagli incendi e tornare ad estrarre il pregiato prodotto. È l'allarme lanciato da Coldiretti in relazione ai roghi che hanno mandato in fumo centinaia di ettari di pascoli, macchia mediterranea e sugherete in Sardegna, nel Nuorese in particolare. Le fiamme sono favorite dal vento, dall'ambiente secco e dalle alte temperature, con punte previste fino a 42 gradi sulla Sardegna, mentre anche in Sicilia, nel Trapanese e nel Palermitano, lo scirocco sta alimentando il fuoco su pascoli e terreni anche di pregiate zone turistiche come San Vito Lo Capo.

Per il momento la macchina azionata dalla Protezione civile sta riuscendo a bloccare le fiamme che sono arrivate a ridosso delle case, tanto che numerosi residenti stanno dando una mano utilizzando le pompe allacciate ai rubinetti delle loro case. Alcune abitazione sono evacuate per precauzione. La situazione resta di pericolo a causa delle raffiche di vento che spingono il fuoco verso il paese.