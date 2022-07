In fiamme la casa dei senza tetto: si sospetta il dolo

Sono ancora in corso di accertamento le cause dell’ incendio che, nella mattinata di ieri, ha devastato una piccola casa abbandonata da tempo nella zona di via Sacco, a Pescara. Non è escluso, infatti, che possa anche trattarsi di un rogo doloso. L’abitazione infatti viene utilizzata da senzatetto che gravitano in zona: ad alimentare il fuoco, tra l’altro sono stati anche materassi, cuscini ed altro materiale infiammabile presente nei locali. Nelle stanze era stata abbandonata anche una grande quantità di rifiuti. L’incendio è divampato intorno alle 9,30 e sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco con il funzionario tecnico.

Le fiamme hanno anche provocato il crollo di una parte del tetto. La strada è stata chiusa per il periodo di tempo necessario alla messa in sicurezza delle aree interessate dal rogo, anche per evitare in ogni modo che l’ incendio potesse provocare danni alle abitazioni circostanti. Molti i residenti della zona preoccupati per i possibili sviluppi. Pattuglie della polizia municipale intervenute sul posto si sono occupate di controllare la viabilità. Sul posto anche i carabinieri. Saranno i vigili del fuoco, una volta effettuati tutti i rilievi, a far luce su quali siano state le cause dell’ incendio.