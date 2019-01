di Francesco Balzani

Incendio in serata in un appartamento al terzo piano di un palazzo di via don Carlo Gnocchi ina Roma, abitato da una. Numerose le chiamate arrivate al NUE 112 di Roma da parte di abitanti dello stabile e passanti. Il 112 ha attivato i vigili del fuoco e il 118. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri. Al momento non si segnalano feriti.





Esattamente 10 anni fa nello stesso periodo e allo stesso piano del palazzo si era verificato un altro grosso incendio.

A quanto pare le fiamme si sono sviluppate per una dimenticanza: l'albero di Natale lasciato acceso con il surriscaldamento delle luci. Lo stabile è stato parzialmente evacuato. Ansia e preoccupazione soprattutto per i residenti nei piani alti del palazzo, per cui è stata più complicata l'evacuazione. Ci sono degli intossicati per il fumo.