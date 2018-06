Auto si incendia in pieno centro a Napoli, giovane vivo per miracolo

di Delia Paciello

È vivo per miracolo Antonio: per lui doveva essere un normale pomeriggio fra lavoro e commissioni personali, ma si è quasi trasformato in tragedia. Era infatti alla guida della Lancia Y del suo amico quando improvvisamente ha sentito qualcosa che non andava nel motore: degli strani scoppi, poi le fiamme, e ha subito avuto la prontezza di fermare l’auto nel bel mezzo di piazza Sannazaro e allontanarsi. In pochi secondi il fuoco ha divorato la parte anteriore del veicolo, compreso il posto guidatore. Era solo per fortuna al momento in macchina, e dietro di lui un'auto della polizia ha assistito alla scena.Il conducente è riuscito appena a salvare i documenti e i pochi effetti personali: per il resto tutto avvolto dalle fiamme. Resta ben poco dell’automobile, eppure sembra impossibile come improvvisamente abbia preso fuoco. «Uno spavento assurdo, non ho capito niente. Mi sento un miracolato, ma vedere la macchina del mio amico ridotta in questo stato mi fa male. E pensare che potevo rimanere bloccato all’interno», commenta Antonio ancora scosso per l’accaduto.«Il veicolo era regolarmente revisionato e assicurato», hanno fatto subito sapere i poliziotti dopo le dovute verifiche, mentre una grande nube nera avvolge Mergellina. Per fortuna nessun ferito, si procederà subito a rimuovere quel che resta del veicolo dalla piazza. Accorso anche il proprietario e i familiari che hanno subito provveduto ad avvisare l’assicurazione per proseguire con la normale prassi mentre continuano gli accertamenti sulle dinamiche dell’incidente.