Incendio Arnasco, case in fiamme, evacuate 120 persone. Situazione critica all'aeroporto

Continua a avanzare l'incendio che da ieri pomeriggio brucia nei boschi di Arnasco e Villanova d'Albenga (Savona). La situazione è diventata critica nella zona intorno all'aeroporto di Villanova dove sono state sfollate 70 persone. Attualmente gli sfollati sono 120 a Villanova d'Albenga.

Dopo una notte di lavoro, ora l'incendio minaccia Cisano sul Neva.

876 interventi per #incendi di vegetazione e 18 richieste di supporto di #Canadair. A Savona chiuso parzialmente per il fumo l'aeroporto di Albenga, nel crotonese (foto) squadre al lavoro per un #incendio che minaccia l’abitato di Altilia [#7agosto 19:00] pic.twitter.com/pvCK6DHit2 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 7, 2022

Case in fiamme, 120 sfollati

La situazione è problematica lungo la strada provinciale 453, a Marina Verde e soprattutto a Borgo Verde e in località Coasco dove alcune abitazione sono state incendiate. Nella zona sono molte le case minacciate. Nella notte è stata rafforzata la presenza dei vigili del fuoco e stamani è ripresa l'azione di elicotteri e canadair.

È stata riaperta l'Aurelia Bis in direzione Alassio-Albenga (direzione Genova) Resta chiusa la direzione Albenga-Alassio (direzione Ventimiglia)

Giovanni Toti: «Notte di lavoro»

Un messaggio alle popolazioni colpite è arrivato anche dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, via Twitter: «È stata una notte di grande lavoro per i Vigili del Fuoco e i soccorritori nella zona di #Albenga: questa mattina l’incendio non minaccia più il borgo di Bastia ma si sta muovendo in direzione di Cisano sul Neva»