Catania, incendia casa dell'ex marito per riconquistarlo: lo aveva letto nei tarocchi

Incendia la villa dell'ex marito per riconquistarlo. Glielo avevano detto con certezza i Tarocchi che una "fattucchiera" che le aveva letto e che, con un complice, l'ha aiutata a metto in atto il gesto 'riparatorè, minacciandola: zitta o sarai vittima del malocchio. Ma le carte non avevano previsto che le due donne e l'uomo sarebbero stati identificati e arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Catania.

Roma, incendio in un palazzo ai Parioli: i pompieri salvano una donna sul balcone

Uccide la fidanzata 19enne bruciandola viva sulla griglia. «Temevo fosse incinta»

La svolta all'indagine arriva dalla telecamera di sorveglianza della villa dove abitano la vittima e sua figlia, oscurata la notte dell'azione con un panno, ma che non ha impedito all'ex marito di riconoscere la sua ex moglie tra i tre che cospargono la casa di benzina e appiccano il fuoco. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. I carabinieri nel negozio della donna dove trovano i vestiti usati quella notte sporchi di benzina. Lei è arrestata, e poi scarcerata. I due complici sono ai domiciliari.

Ultimo aggiornamento: 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA