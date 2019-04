«Così muore un imprenditore solo contro la crisi»: la lettera di Riccardo Morpurgo prima del suicidio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nel primo pomeriggio di venerdì il corpo senza vita dell’ingegnere Riccardo Morpurgo, imprenditore edile di 64 anni, è stato trovato in un casolare, adiacente a un capannone della sua impresa, in località Molino Marazzana di Senigallia. Morpurgo aveva scritto una lettera che la famiglia ci ha affidato affinchè venisse resa pubblica, come da sua stessa richiesta. La figlia l’ha letta ieri pomeriggio al termine del funerale che si è svolto presso il cimitero ebraico. Una lunga missiva in cui...