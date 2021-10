Incidente sul lavoro, schiacciato dall'escavatore: muore un imprenditore 50enne

Incidente mortale sul lavoro in Irpinia, nella Valle Caudina. È accaduto questo pomeriggio a Rotondi. A perdere la vita, un 50enne del posto, rimasto incastrato nell’escavatore che stava manovrando. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Cervinara, i Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118.

Nulla da fare per l’uomo, morto per soffocamento. Accertata la causa del decesso, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata affidata ai familiari. Sconcerto e dolore nell'intera Valle Caudina per il decesso del 50enne.