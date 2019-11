© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è fatto aprire la porta, è entrato in casa e ha provato a baciare la ragazzinache era nell'appartamento. È successo ieri pomeriggio, poco prima delle 17, in un, dove un uomo, impiegato di un ente, è stato denunciato per tentata violenza sessuale. Fondamentale l'intervento deldella ragazzina, che era con lei in casa. Sentendo le sue urla, è intervenuto bloccando l'uomo