I sogni di Erika, impiccata al cancello di casa: la patente, il diploma e un lavoro all'estero

studentessa modello dell’istituto alberghiero «Gae Aulenti» di Cavaglià. Frequentava l'ultimo anno, il suo progetto era quello di specializzarsi nel servizio di sala. «Una ragazza con la testa sulle spalle — racconta al Corriere Elisabetta Carrera, la sua professoressa di inglese — aveva voluto seguire le orme della sorella Anna e frequentare la sua stessa scuola. I suoi risultati sono sempre stati ottimi e si era impegnata contro bullismo e violenza a scuola». Sempre pronta ad aiutare i compagni in difficoltà, disponibile e generosa. E adesso gli amici si disperano, come darsi pace per una morte così.Avesse amato le borsette, magari le chiavi di casa le avrebbe messe lì senza dimenticarle. E invece Erika era una tipa sportiva e semplice, felpe e scarpe da ginnastica. Mai una volta i tacchi. In paese piangono ricordando i suoi sorrisi allegri. Sabato sera era andata in discoteca per partecipare alla festa dei coscritti, il raduno dei ragazzi nati nello stesso anno che da queste parti è ancora un rito. Su Instagram Erika aveva appena pubblicato il video della festa insieme alle amiche. Era tornata a casa con il foulard bianco che è tradizione indossare all'appuntamento. Non ha svegliato il padre e la sorella, quel cancello l'aveva scavalcato tante altre volte. L'hanno trovata così, impiccata al collo del suo maglione.