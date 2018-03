Scomparsa 55enne gestore di un bed&breakfast: l'appello su Fb per ritrovarla

E' scomparsa da venerdì sera Paola Gambino, 55enne di Bordighera, che gestisce un B6N in via dei Pescatori. Il figlio Riccardo Bonavia ha lanciato un appello su Facebook: la donna è uscita senza telefono e non c'è modo di contattarla.

Ogni particolare potrebbe essere d’aiuto, se l’avete vista o sentita negli ultimi giorni chiamate i carabinieri di Bordighera al 01842737

. In corso le ricerche della donna.

