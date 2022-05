Immersione all'alba, morto un sub di 51 anni

Un sub campano di 51 anni, Federico Acanfora di Pompei, è morto questa mattina in Abruzzo nella zona di San Vito (Chieti). La tragedia alle 6,30 del mattino. Un altro sub ha dato l'allarme, dicendo che Acanfora non era rientrato da un'immersione nel sito di Cintioni.

A quel punto la Capitaneria costiera ha inviato una motovedetta a setacciare la zona. Il corpo del sub è stato trovato a 400 metri dalla costa, privo di vita. Ora indagano i carabinieri. Si ipotizza un malore fatale: attacco di cuore o embolia.