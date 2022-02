Ilenia Fabbri, ergastolo al marito Nanni e a Barbieri. Per la Procura sono mandante e esecutore del femminicidio

Ilenia Fabbri, condannati all'ergastolo il marito Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri. Per la Procura di Ravenna sono mandante e esecutore del femminicidio. La Corte di assise di Ravenna ha condannato all'ergastolo per l'omicidio di Ilenia Fabbri l'ex marito Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri, ritenuti dalla Procura mandante e esecutore del delitto, commesso a Faenza il 6 febbraio 2021.

Risarcimento da 2 milioni alla figlia Arianna

La Corte presieduta dal giudice Michele Leoni ha anche disposto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale, oltre all'affissione della sentenza nel Comune di Faenza. Gli imputati sono anche condannati in solido a risarcire un danno da due milioni ad Arianna, la figlia di Nanni e della vittima, costituita parte civile.