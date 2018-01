Un italiano di 47 anni, I.T., è stato fermato nella notte con l'accusa di aver spinto sotto la metro alla fermata Eur-Fermi la donna peruviana, anche lei di 47 anni, che nel primo pomeriggio di ieri è rimasta gravemente ferita. L'uomo, I.T. le iniziali, è stato individuato dagli uomini della Squadra Mobile e del Commissariato Esposizione, al termine di una rapida indagine. È accusato di tentato omicidio. Per gli investigatori si è trattato di un «gesto di follia».

L'uomo è stato rintracciato nella notte a casa dagli agenti della squadra mobile di Roma. Dalle prime informazioni, sembra abbia problemi psichici. A quanto ricostruito, ha spinto all'improvviso la 47enne peruviana senza che ci fosse nessun tipo di discussione tra loro e si è poi allontanato tra la folla presente sulla banchina. Per gli investigatori, quello che è accaduto alla donna sarebbe potuto accadere a chiunque. Importanti per le indagini le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della stazione. L'uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato per il tentato omicidio.

L'uomo fermato lunedì sarà sottoposto ad interrogatorio di convalida. Affetto problemi psichici, avrebbe affermato di aver agito dopo aver sentito delle «voci ... me lo ha detto Dio». Seguito da tempo per problemi psichici, avrebbe farfugliato frasi senza senso agli agenti che lo hanno bloccato nella casa dove viveva con la madre. Chi lo conosceva avrebbe detto che in passato non era mai stato violento.

È in condizioni di «discreta stabilità clinica» la donna di 47 anni peruviana spinta sotto un convoglio della metro B alla fermata Eur Fermi e ricoverata all'ospedale San Camillo. È quanto emerge dal bollettino medico in cui si sottolinea anche come la donna sia «mantenuta in sedazione profonda ed assistita nelle funzioni vitali di base», ossia la ventilazione meccanica con sostegno farmacologico della funzione cardiocircolatoria. A quanto riferito «le indagini radiologiche non hanno evidenziato danni cerebrali». Nei prossimi giorni «dovrà essere sottoposta a revisione chirurgica dell'addome e a stabilizzazione delle fratture».«Mi è sembrato di vedere con chiarezza una persona che ha spinto quella donna sui binari all'arrivo del convoglio». È un uomo, un passeggero, che verbalizza la prima testimonianza alla polizia. Il suo racconto fa prendere una piega inquietante alla vicenda della povera Micaela. Mancava un minuto alle 13.«Credo che l'individuo che ha spinto quella donna indossasse una giacca rossa». Più di un passeggero ha fornito questa indicazione: avrebbe visto fuggire un uomo con un giaccone di colore rosso ed è per questo che la polizia ha bloccato un passeggero con un giaccone dello stesso colore indicato dai testimoni e che si trovava a pochi metri dalla donna peruviana poi finita sotto il convoglio. Il sospettato è stato portato negli uffici di via Asia dove è stato ascoltato a lungo ma poi la pista si è resa impercorribile. Gli investigatori, una volta che hanno accertato la sua innocenza, lo hanno rilasciato.Ci sarebbe un passeggero, invece, che ha raccontato agli investigatori di avere visto la peruviana discutere con qualcuno prima di finire sotto il convoglio. Un'informazione utilissima all'inchiesta che pare essere supportata dalle tante immagini scaricate dalle telecamere della stazione.