Igor il russo, selfie con la pistola prima degli omicidi: le foto e i video dalla GoPro

di Domenico Zurlo

Prima di uccidere si scattava i selfie con la pistola. Il protagonista di questi scatti, pubblicati dai media spagnoli, è Norbert Feher, alias Igor il Russo, l'uomo accusato di cinque omicidi tra Spagna e Italia, arrestato in Spagna e detenuto dallo scorso dicembre nel carcere di Zuera, a Saragozza.

Con le dita a formare una V in segno di vittoria, sorridente con un berretto da pescatore o da 'gringo', vestito in mimetica o con un passamontagna, Igor si scattava un selfie con la pistola in mano o puntata alla tempia, la stessa arma usata per uccidere tre persone in Spagna, a El Ventorillo. Sullo sfondo, su terre bruciate dal sole o in un bosco, la bicicletta utilizzato per spostarsi e il sacco a pelo usato per riposare durante la sua latitanza iberica. Le foto e alcuni video erano contenuti nella scheda di una telecamera Go-Pro sequestrata al serbo insieme ad altri apparecchi informatici al momento dell'arresto, il 15 dicembre nelle campagne di Teruel.Le immagini sono state realizzate da Feher prima delladove il killer di Budrio uccise due poliziotti, Victor Romero e Victor Caballero, e un allevatore, Josè Luis Iranzo. La pistola che stringe tra le mani la rubò il 30 marzo 2017 ad una guardia giurata di Consandolo, nel ferrarese, ed è la stessa arma usata per uccidere il baristaa Riccardina di Budrio due giorni dopo e, guardia volontaria, l'8 aprile a Portomaggiore.