I carabinieri si rifiutano di dargli un passaggio a casa, prende a pugni un militare

I carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Anagni hanno tratto in arresto x resistenza e violenza a pubblico ufficazle Mauro Scerrato, 49enne di Alatri, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo si trovava a piedi su via Casilina, prima ha attirato l'attenzione dei militari per chiedere di essere accompagnato a casa. Dopo il diniego li ha aggrediti, colpendo uno dei militari con un pugno al volto