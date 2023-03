Heather Parisi rompe il silenzio dopo il pignoramento chiesto da Lucio Presta: «La gentilezza uccide più di qualsiasi violenza»

La querrelle tra Heather Parisi e Lucio Presta continua a colpi di tweet e post. Ma mentre il produttore e manager ieri ci è andato giù diretto con un cinguettio in cui metteva nome e cognome dell'ex ballerina, lei oggi risponde con parole su instagram e una foto di spalle. Lucio Presta ha fatto sapere in anteprima, ieri, che un ufficiale giudiziario è andato nello studio di Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani, dove Heather Parisi era ospite per un pignoramento immediato nei confronti dell'ex ballerina. Si sarebbe conclusa così la causa iniziata anni fa e intrapresa dalla famiglia Presta. E il manager ha vinto. Oggi heather decide di postare una sua foto su instagram, si mostra di spalle e con le due mani il segno di vittoria e scrive: «Un sorriso felice è contagioso e spaventa più di un viso ingrugnito e la gentilezza uccide più di qualsiasi efferata violenza». Nessun nome, ma il riferimento sembra abbastanza evidente a tutti.

Tutto ha avuto inizio nel 2017 ai tempi di "Nemicamatissima", un programma per la Rai che nel 2016 aveva messo insieme la Parisi e Lorella Cuccarini. La showgirl italo-americana, in un post sul suo blog, aveva accusato di aver tagliato le sue esibizioni e di non aver ascoltato le sue proposte artistiche, trattandola di fatto come un'ospite e non come una protagonista. I forti attriti erano peggiorati quando il film con la Parisi "Blind Maze", che doveva essere trasmesso dalla Rai, non era stato più distribuito.

Alcuni post social della showgirl che prendevano in causa anche la famiglia del manager erano stati alla base della causa per diffamazione intentata da Presta e la magistratura aveva condannato in primo grado la showgirl con tanto di pagamento di danni. Così al termine della puntata di belve che andrà in onda stasera in tv, precedentemente registrata, l'ufficiale giudiziario avrebbe raggiunto l'ex ballerina per chiudere la questione. E Lucio presta ha raccontato tutto ieri su Twitter.

Il post

Ora è il turno di Heather Parisi, che rompe (a modo suo) il silenzio su Instagram. «È così difficile dimenticare il dolore che alla fine si finisce per non ricordare che esiste anche la dolcezza. E che la dolcezza è a tal punto grande da curare cicatrici che nemmeno il tempo ha saputo cancellare. Spesso i giudizi non riguardano chi siamo ma cosa rappresentiamo, non cosa facciamo ma chi ispiriamo, non come vestiamo ma cosa significhiamo. Perché un sorriso felice è contagioso e spaventa più di un viso ingrugnito e la gentilezza uccide più di qualsiasi efferata violenza».