Auto squarciata in due dal guardrail: ragazza incastrata, l'incidente choc

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera a Mesagne (Brindisi) lungo la Statale 7, dove un'auto, condotta da una ragazza, per cause ancora in fase di accertamento, è andata a sbattere contro un guardrail infilandosi in esso. È stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 dell'ospedale De Lellis di Mesagne e condotta presso il nosocomio di Brindisi per essere sottoposta ad accertamenti.

APPROFONDIMENTI CHOC ALL'INCROCIO Rovigo, auto ferma col semaforo verde: tutti suonano il clacson, ma... SOCCORSI INUTILI Padova, non si presenta in azienda: Monica trovata morta in casa a 46...

Sul posto del sinistro sono rimasti gli agenti della polizia locale di Mesagne che lo hanno rilevato e avviato le indagini.

Stava viaggiando da Brindisi verso Mesagne a bordo della sua Volkswagen Polo quando, giunta all’altezza dello svincolo per Mesagne est, per cause ancora in fase di accertamento, ha sbandato e si è andata ad infilare in un guardrail che delimita la carreggiata.

A quel punto l’auto si è bloccata. La ragazza è rimasta all’interno. Gli automobilisti che sono sopraggiunti si sono fermati e hanno prestato i primi soccorsi mentre è stato lanciato l’allarme. In pochi minuti sulla statale sono giunti i mezzi di soccorso. Un’ambulanza del 118 e le auto di pronto intervento della polizia locale. I soccorritori hanno immediatamente estratto la ragazza dall’auto e con l’ambulanza l’hanno condotta presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi.