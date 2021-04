Guardia giurata pulisce la pistola, parte un colpo e colpisce la cognata: morta 42enne a Gallicano nel Lazio

Una guardia giurata di 62 anni ha sparato due colpi di pistola e ha ucciso la cognata di 42 anni. È accaduto ieri pomeriggio alle 18.30 in una casa di via Prenestina Antica a Gallicano del Lazio (Roma). L'uomo sostiene la tesi dell'incidente. Ha raccontato ai carabinieri di Palestrina e a quelli del nucleo investigativo di Frascati, di aver ricevuto la visita della donna che abita a San Cesareo, mentre stava maneggiando la sua pistola di ordinanza. I due colpi, ha sostenuto, sarebbero partiti accidentalmente.

La donna è morta in pochi minuti. Una versione su cui i militari stanno indagando per determinare anche i contorni della vicenda: chi ha lanciato l'allarme, era presente oltre ai due e quanto tempo prima dell'arrivo dei soccorsi è avvenuto il fatto oltre, ovviamente, sui rapporti tra la vittima e la guardia giurata. Al momento non sono stati presi provvedimenti se non il sequestro dell'arma e della salma che è stata portata a Tor Vergata.