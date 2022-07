Grosseto, furgone sbanda e travolge un gruppo di ciclisti: quattro morti (tra cui il conducente), 6 feriti

Dramma a Grosseto. Un furgone, nella zona di Braccagni, è sbandato travolgendo un gruppo di ciclisti. Secondo quanto si è appreso ci sarebbero alcuni morti. Sul posto carabinieri, polizia stradale e mezzi di soccorso. La strada è stata chiusa al traffico.

Le vittime sarebbero 4 e il furgone si sarebbe scontrato frontalmente con le persone in sella: il primo ciclista della fila sarebbe riuscito a schivare la vettura mentre gli altri sono stati investiti dalla macchina che è poi finita in fossa portandosi dietro uno dei ciclisti che è rimasto incastrato sotto la vettura.

LA SCENA - Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori, allertati dagli automobilisti di passaggio che si sono trovati davanti l'incidente. Tra le vittime c'è anche il conducente della macchina, che verosimilmente ha avuto un malore perdendo il controllo dell'auto. Il bilancio dunque, è tre morti tra i ciclisti più l'automobilista.

I feriti in totale sarebbero 6: per un ciclista in codice rosso è intervenuta l'automedica di Grosseto che lo ha trasportato con il Pegaso all'ospedale di Siena. Gli altri cinque feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Grosseto.