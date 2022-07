Grigliata della coppia di anziani rischia di trasformarsi in tragedia: l'incendio distrugge mezza casa

La grigliata poteva trasformarsi in tragedia. Con l'Italia nella morsa del caldo torrido, l'attenzione non è mai abbastanza e, purtroppo, una coppia di anziani di Brozzo di Marcheno, in provincia di Brescia, lo hanno capito a loro spese. Il tranquillo barbecue pomeridiano si è trasformato in un incendio che ha dato fuoco a metà casa.

La tragedia sfiorata

Giovedì 21 luglio nel comune di Brozzo di Marcheno è scattato l'allarme. Subito dopo pranzo, attorno alle 14.30 circa, un'abitazione in Via Garibaldi è stata avvolta dalle fiamme e da una densa nube di fumo nero visibile anche a centinaia di metri di distanza.

A scatenare l'incendio è stata la brace del barbecue, forse mossa dal vento. Le fiamme hanno il porticato in legno sul retro dell'abitazione della coppia di anziani, dove i due hanno un barbecue in muratura che era stato utilizzato per la grigliata, facendo così divampare rapidamente il pauroso incendio.

Padroni di casa illesi

I padroni di casa, fortunatamente sono sani e salvi. I due anziani che abitano da una vita in paese, sono riusciti ad allontanarsi in tempo, evitando che la grigliata sfociasse in tragedia. A dare l'allarme sarebbero stati i vicini di casa e per domare le fiamme ci è voluta gran parte del pomeriggio: sul posto i Vigili del Fuoco di Gardone Valtrompia e Lumezzane, oltre ad ambulanza e automedica per soccorrere eventuali feriti.