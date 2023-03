«E una tragedia, non mi sento di esprimere giudizi, se non la mia vicinanza alla famiglia in questo momento di grave perdita. Attendiamo di capire» sono le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che è intervenuto sulla tragica morte dell'abruzzese Grazia Sabatini, 44 anni, dopo un intervento alla tiroide all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Ora anche la Regione aspetta chiarimenti dall’ospedale Sant’Andrea in merito alla morte della 45 enne. E’ stato lo stesso presidente Rocca a confermare la notizia a margine di un evento a cui ha preso parte. Ha chiarito che l’azienda ospedaliera ha avviato una indagine interna per capire cosa sia accaduto.

Intanto la Asl Sant’Andrea si è detta «dispiaciuta per la morte di una giovane paziente, abbiamo attivato tutte le procedure - precisa - di verifica interne e non appena ci saranno elementi utili per poter chiarire quanto accaduto li forniremo, ma ci vorrà tempo».

Da una prima ricostruzione la donna era stata operata all’ospedale Sant’Andrea mercoledì scorso e sembra che abbia subito due operazioni alla tiroide in 24 ore. Forse un secondo intervento dopo il primo non riuscito perfettamente. Ma il giorno dopo, giovedì, sarebbe sopraggiunto l’improvviso aggravamento e il quadro clinico è precipitato tanto che è morta per cause ancora da accertare. La donna stava bene dopo l’intervento tanto che il marito, Giovanni Mariani, da giorni va ripetendo: «Grazia aveva solo un po’ di mal di gola dopo l’operazione alla tiroide. Era tranquilla quando l’ho lasciata per tornare a casa». Ma adesso l’uomo, distrutto dal dolore, vuole la verità.

Grazia Sabatini morta in ospedale a Roma, il marito: «Mi avevano detto che si trattava di un intervento di routine, voglio la verità»



Il suo avvocato Berardino Terra ha presentato una denuncia contro ignoti per omicidio colposo, ai carabinieri di Civitella Roveto. La famiglia ha anche nominato un medico legale, Giuseppe Stornelli di Avezzano. La denuncia è stata trasmessa alla Procura di Roma e ora il magistrato dovrà chiarire se effettivamente c’è stato un errore da parte dei medici, oppure se si è trattato di una tragica fatalità. C’è il timore però che l’esame autoptico non possa essere effettuato perché il marito, come la moglie aveva lasciato detto, ha autorizzato la donazione degli organi.

Tutta la Valle Roveto è in lutto e sui social continuano ad arrivare i messaggi di dolore per la scomparsa di Grazia. «Una donna generosa, energica e solare» ha postato un’amica. «Una giovane e premurosa mamma, una donna dolce e sensibile, che, per sua precisa volontà, con l’ultimo gesto di grande generosità, ha donato i suoi organi»: così la ricorda l’amministrazione comunale. Intanto ieri, a Civitella, in occasione della Settimana dello studente è stato osservato un minuto di silenzio e preghiera per ricordare la giovane mamma che lascia una figlia di 11 anni.

Operata alla tiroide, Grazia Sabatini muore in ospedale a 42 anni a Roma. Il marito presenta denuncia per «omicidio colposo»