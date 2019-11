Gratta e Vinci, cliente straniero pretende i soldi ma non ha vinto: rissa furiosa in tabaccheria

Gratta e Vinc

Era sicuro che il suoi fosse quello fortunato e pretendeva a di riscuotere la vincita a(Ancona). Il tabaccaio ha provato a spiegargli che si stava sbagliando, ma il cliente, di nazionalità straniera, non ha voluto sentire ragioni. Si è agitato, ha alzato la voce ed è scoppiato un diverbio così animato che il titolare della tabaccheria ha pensato bene di chiedere aiuto al 112, temendo che la discussione potesse degenerare.Ci hanno pensato i carabinieri ad intervenire prontamente e sedare la lite. E’ accaduto ieri, poco prima delle 20, in una tabaccheria lungo la Flaminia. I militari hanno ascoltato i due litiganti e riportato alla calma il cliente che, convinto di essere in possesso di un biglietto vincente, ed esigeva una somma di denaro. La sua difficoltà nell’esprimersi in italiano ha complicato le cose, alla fine i carabinieri gli hanno spiegato la situazione e l’hanno invitato ad allontanarsi.