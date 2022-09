Globe Theatre a Roma, crolla parte della scalinata: quindici ragazzi (tra 16 e 17 anni) coinvolti, 10 feriti. Gualtieri: «Struttura riparata la scorsa estate»

Crollo al Globe Theatre di Roma. Una parte della struttura ha ceduto durante uno spettacolo teatrale a cui stava assistendo un gruppo di studenti. Dieci persone, 5 adulti e 5 ragazzi, sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. In totale sono 15 i giovani convolti nell'incidente e hanno un'età compresa tra i 16 e i 17 anni. I vigili del fuoco stanno intervenendo all'interno di Villa Borghese.

Cede la scala del Globe Theatre a Villa Borghese al termine di uno spettacolo per scolaresche

Sei ragazzi feriti#Roma #GlobeTheatre pic.twitter.com/lEpVHqMmch — elle.elle.v. (@ellellev_) September 22, 2022

Crollo al Globe Theatre, cosa è successo

Una parte della scalinata del Globe Theatre è ceduta mentre i ragazzi stavano uscendo dal teatro. «Abbiamo visto un ragazzo rimasto incastrato», dice un testimone. All'interno erano presenti delle scolaresche di Roma e Latina che erano andate a vedere il Macbeth: lo spettacolo di Shakespeare, con la regia di Daniele Salvo, in scena fino al 25 settembre.

I feriti: due portati al Bambino Gesù

Una decina di ragazzi sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e aiutati a uscire dalla struttura. Secondo quanto indicato dai presenti, i giovani sono in buone condizioni e il 118 si sta occupando di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Due feriti lievi sono stati trasportati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e uno al Policlinico Gemelli.

Le operazioni di soccorso

Sono intervenute sul posto 7 automediche. E sono tutt'ora in corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Comandante Provinciale VVF di Roma, Funzionario di servizio, Capo Turno Provinciale, Polizia di Stato e 118 sul posto per quanto di loro competenza.

L'intervento del sindaco

«Sono in contatto con i responsabili della gestione del Globe Theatre, il commissario del Teatro di Roma, Gianluca Sole e la Protezione civile dopo il crollo che ha interessato la struttura. Bisogna capire cosa è successo: il commissario, che ha la proprietà della struttura anche se poi è affidata alla società Politeama, mi ha detto che quest'estate la scala era stata oggetto di un intervento di manutenzione». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri prima di una conferenza in Campidoglio.