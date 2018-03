Madre, figlia e nipote trovate morte in casa: corpi con ferite arma da taglio

Tre persone, madre, figlia e nipote, sono state trovate morte in un appartamento a Paina di Giussano, poco dopo le 23 di ieri. A quanto si apprende i corpi presenterebbero ferite da arma da taglio, ma gli accertamenti sono ancora in corso. A dare l'allarme - sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri - un vicino che non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia. L'appartamento non presentava segni di scassinamento a porte e finestre. Non si esclude l'ipotesi di omicidio-suicidio, anche se per ora tutte le piste rimangono aperte.

